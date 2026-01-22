Сказ про то, как царь Петр арапа женил (фильм, 1976) смотреть онлайн
9.61976, Сказ про то, как царь Петр арапа женил
Мюзикл, Мелодрама95 мин6+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Однажды царю Петру был подарен маленький чернокожий принц — добрый и смышленый мальчуган. Быстро усвоив от Петра все науки, он был отправлен во Францию для получения более глубоких знаний и изысканных манер. Вернувшись из Парижа, на одном из балов арап влюбился в дочь богатого дворянина Наташу. Это явилось событием, которое изменило отношение к нему всего окружения Петра и самого царя. Но немилость только повод для поиска истины. Поэтому наградой за благородство и мужество стала арапу Наташина любовь, новое внимание света и Петра.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Александр
Митта
- ВВАктёр
Владимир
Высоцкий
- Актёр
Алексей
Петренко
- ИМАктриса
Ирина
Мазуркевич
- Актёр
Семен
Морозов
- Актёр
Валерий
Золотухин
- ИРАктёр
Иван
Рыжов
- МКАктёр
Михаил
Кокшенов
- ЕМАктёр
Евгений
Митта
- Актёр
Михаил
Глузский
- Актёр
Олег
Табаков
- АБАктёр
Александр
Барушной
- Актёр
Владимир
Кашпур
- ВКАктёр
Василий
Корнуков
- ЮКАктёр
Юрий
Комаров
- ВМАктёр
Виктор
Махов
- Актёр
Владимир
Меньшов
- ЮМАктёр
Юрий
Мартынов
- ТНАктриса
Татьяна
Непомнящая
- АОАктёр
Анатолий
Обухов
- ИПАктриса
Ирина
Печерникова
- Актёр
Александр
Пятков
- КРАктриса
Клара
Румянова
- ЕРАктриса
Елена
Рубцова
- НСАктёр
Николай
Сергеев
- АФАктёр
Андрей
Файт
- Актёр
Станислав
Чекан
- Актриса
Людмила
Чурсина
- ЛЧАктёр
Леонид
Чубаров
- ЛДАктриса
Людмила
Давыдова
- Актёр
Александр
Пашутин
- ВКАктёр
Виллор
Кузнецов
- МСАктриса
Мария
Сапожникова
- ВКАктриса
Валентина
Клягина
- НВАктриса
Наталья
Вавилова
- Актёр
Андрей
Гусев
- ЗРАктриса
Зоя
Рупасова
- Актёр
Олег
Анофриев
- АКАктёр
Артем
Карапетян
- ЮДСценарист
Юлий
Дунский
- ВФСценарист
Валерий
Фрид
- Сценарист
Александр
Митта
- АПСценарист
Александр
Пушкин
- СКПродюсер
Семен
Кутиков
- ЗКМонтажёр
З.
Карпухина
- НВМонтажёр
Надежда
Веселовская
- ВШОператор
Валерий
Шувалов
- АШКомпозитор
Альфред
Шнитке