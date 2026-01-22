Сказ про то, как царь Петр арапа женил
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Сказ про то, как царь Петр арапа женил

Сказ про то, как царь Петр арапа женил (фильм, 1976) смотреть онлайн

9.61976, Сказ про то, как царь Петр арапа женил
Мюзикл, Мелодрама95 мин6+
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О фильме

Однажды царю Петру был подарен маленький чернокожий принц — добрый и смышленый мальчуган. Быстро усвоив от Петра все науки, он был отправлен во Францию для получения более глубоких знаний и изысканных манер. Вернувшись из Парижа, на одном из балов арап влюбился в дочь богатого дворянина Наташу. Это явилось событием, которое изменило отношение к нему всего окружения Петра и самого царя. Но немилость только повод для поиска истины. Поэтому наградой за благородство и мужество стала арапу Наташина любовь, новое внимание света и Петра.

Страна
СССР
Жанр
Мюзикл, Мелодрама
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сказ про то, как царь Петр арапа женил»