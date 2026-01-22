Сказ про то, как царь Петр арапа женил (фильм, 1976) смотреть онлайн

Однажды царю Петру был подарен маленький чернокожий принц — добрый и смышленый мальчуган. Быстро усвоив от Петра все науки, он был отправлен во Францию для получения более глубоких знаний и изысканных манер. Вернувшись из Парижа, на одном из балов арап влюбился в дочь богатого дворянина Наташу. Это явилось событием, которое изменило отношение к нему всего окружения Петра и самого царя. Но немилость только повод для поиска истины. Поэтому наградой за благородство и мужество стала арапу Наташина любовь, новое внимание света и Петра.

