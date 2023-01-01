Биография

Владимир Высоцкий — советский автор и исполнитель песен, актер, поэт и прозаик, сценарист. Родился в Москве 25 января 1938 года. После окончания школы будущий артист решил связать свою судьбу с актерской профессией, из-за чего поступил в школу-студию при МХАТе. Такое решение далось ему непросто, так как семья настаивала на поступлении в инженерный вуз. Свои творческие способности юный Владимир проявил уже на капустнике во время учебы. После окончания вуза артист получил квалификацию актера драмы и кино. Музыкальная и театральная деятельность началась для Высоцкого в 60-е годы. Он стал артистом театра, а также самостоятельно записал на магнитофон свой первый сборник. Первую роль Владимир Высоцкий сыграл в самом начале учебы. Пик карьеры в кино приходится на 70-е годы. Он снялся в таких кинолентах, как «Вертикаль», «Короткие встречи», «Опасные гастроли». Культовым для актера стал многосерийный фильм «Место встречи изменить нельзя». Именно после него наступила всесоюзная слава. Последняя съемка с участием Владимира Семеновича состоялась 16 апреля 1980 года.