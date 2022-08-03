Карьера Димы Горина
Wink
Фильмы
Карьера Димы Горина

Карьера Димы Горина (фильм, 1961) смотреть онлайн бесплатно

9.61961, Карьера Димы Горина
Мелодрама, Приключения94 мин6+

О фильме

Дима Горин работает в сберкассе и ждет повышения по службе. Но однажды по оплошности он выдаeт деньги не тому вкладчику. Чтобы исправить ошибку, Диме приходится отправиться на поиски счастливого получателя чужого вклада в далекую Сибирь. Но едва прибыв на место, он влюбляется в прекрасную девушку Галю. В надежде покорить сердце любимой Дима решает остаться в суровой Сибири. Чтобы с чего-то начать свой путь на новом месте, интеллигентный Горин устраивается на стройку простым рабочим.

Страна
СССР
Жанр
Приключения, Мелодрама
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Карьера Димы Горина»