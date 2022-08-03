Карьера Димы Горина (фильм, 1961) смотреть онлайн бесплатно
9.61961, Карьера Димы Горина
Мелодрама, Приключения94 мин6+
О фильме
Дима Горин работает в сберкассе и ждет повышения по службе. Но однажды по оплошности он выдаeт деньги не тому вкладчику. Чтобы исправить ошибку, Диме приходится отправиться на поиски счастливого получателя чужого вклада в далекую Сибирь. Но едва прибыв на место, он влюбляется в прекрасную девушку Галю. В надежде покорить сердце любимой Дима решает остаться в суровой Сибири. Чтобы с чего-то начать свой путь на новом месте, интеллигентный Горин устраивается на стройку простым рабочим.
СтранаСССР
ЖанрПриключения, Мелодрама
КачествоSD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ФДРежиссёр
Фрунзе
Довлатян
- АДАктёр
Александр
Демьяненко
- ТКАктриса
Татьяна
Конюхова
- ВСАктёр
Владимир
Селезнев
- ВВАктёр
Владимир
Высоцкий
- ЕКАктёр
Евгений
Кудряшёв
- НКАктёр
Николай
Казаков
- АВАктёр
Алексей
Ванин
- РААктёр
Ровшан
Алиев
- ВЧАктёр
Виталий
Черменев
- ЮКАктёр
Юсуф
Каракаев
- БМСценарист
Борис
Медовой
- ВМПродюсер
Владимир
Марон
- ЕАХудожница
Екатерина
Александрова
- КАОператор
Константин
Арутюнов
- АЭКомпозитор
Андрей
Эшпай