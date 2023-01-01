Война под крышами
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Война под крышами

Война под крышами (фильм, 1967) смотреть онлайн бесплатно

8.61967, Война под крышами
Драмы, Военные92 мин12+

Сюжет

Разгар Великой Отечественной войны. С приходом оккупантов заведующая аптекой Анна Корзун устанавливает связь с партизанами и теперь регулярно передает им медикаменты и информацию. Каждый день, рискуя жизнью и жизнью сыновей, окруженная предателями, готовыми при первой опасности пойти в полицию, эта самоотверженная женщина ни на секунду не сомневается в правильности выбранного пути. А когда опасность грозит помешать её делу, она вместе с сыновьями уходит в лес к партизанам.

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Информация

Страна
СССР
Качество
Full HD
Жанры
Военные, Исторические, Драмы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Война под крышами»

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