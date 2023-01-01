Война под крышами (фильм, 1967) смотреть онлайн бесплатно
8.61967, Война под крышами
Драмы, Военные92 мин12+
Сюжет
Разгар Великой Отечественной войны. С приходом оккупантов заведующая аптекой Анна Корзун устанавливает связь с партизанами и теперь регулярно передает им медикаменты и информацию. Каждый день, рискуя жизнью и жизнью сыновей, окруженная предателями, готовыми при первой опасности пойти в полицию, эта самоотверженная женщина ни на секунду не сомневается в правильности выбранного пути. А когда опасность грозит помешать её делу, она вместе с сыновьями уходит в лес к партизанам.
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Информация
СтранаСССР
КачествоFull HD
ЖанрыВоенные, Исторические, Драмы
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ВТРежиссёр
Виктор
Туров
- Актриса
Нина
Ургант
- ЕУАктриса
Елизавета
Уварова
- ЛМАктриса
Любовь
Малиновская
- Актриса
Екатерина
Васильева
- ДКАктёр
Дмитрий
Капка
- АДАктёр
Александр
Демьяненко
- ММАктёр
Михаил
Матвеев
- АЗАктёр
Александр
Захаров
- ВМАктёр
Владимир
Мартынов
- ВМАктёр
Владимир
Маслов
- ААСценарист
Алесь
Адамович
- АЖПродюсер
Аким
Жук
- МБХудожница
М.
Беркович
- ЕАМонтажёр
Е.
Аксененко
- ВВКомпозитор
Владимир
Высоцкий