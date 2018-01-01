Биография

Елизавета Уварова – актриса. Награждена почетным званием и орденом. Годы жизни: 1902 – 1977. Происходила из аристократической семьи: отец имел титул барона. Ради безопасности сменила фамилию. В Гражданскую войну служила медсестрой в Омске. В Петроград вернулась с направлением на учебу. Чтобы оправдать изысканность речи и правильный французский выговор, поступила учиться на филолога. Одновременно с этим посещала медицинское училище. В актрисы подалась почти случайно: кто-то обронил похвалу, где-то попалась афиша с объявлением о наборе... Ее приняли в театр «Водевиль», дали несколько ролей инженю, устроили в учебную студию. Обучение окончила в 1922-м. Играла в «Вечном муже» по Достоевскому. Роль Уваровой – Лиза, восьмилетняя девочка... Впоследствии играла в нескольких ленинградских театрах, ставила спектакли, преподавала. Кинодебют актрисы состоялся в 1938-м. В фильмах Уваровой поручали эпизодические, чаще острохарактерные роли. С одинаковым успехом играла нянечек (лучшая – Арина Родионовна из «Усатого няня»), комических старух (Дембенчиха из «Сержанта милиции»), уборщиц (Павловна в ленте «Черт с портфелем»). Работала до самой смерти.