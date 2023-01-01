Осторожно, бабушка! (фильм, 1960) смотреть онлайн бесплатно
9.41960, Осторожно, бабушка!
Мюзикл, Комедии82 мин12+
Сюжет
Герои фильма — молодая девушка-комсомолка и ее бабушка, не уступающая внучке в активности, энтузиазме и целеустремленности. Вместе им удается организовать комсомольцев (и не только!) на строительство нового Дома культуры.
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Информация
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.6 IMDb
- НКРежиссёр
Надежда
Кошеверова
- Актриса
Фаина
Раневская
- АШАктриса
Ариадна
Шенгелая
- ЛМАктриса
Людмила
Маркелия
- СХАктриса
Светлана
Харитонова
- Актриса
Нина
Ургант
- ЮПАктёр
Юлиан
Панич
- ЛБАктёр
Леонид
Быков
- СФАктёр
Сергей
Филиппов
- РБАктёр
Ролан
Быков
- ЕУ�Актриса
Елизавета
Уварова
- ПСПродюсер
Петр
Свиридов
- ЕММонтажёр
Елена
Миронова
- СИОператор
Сергей
Иванов
- ВСКомпозитор
Василий
Соловьев-Седой