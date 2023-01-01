Осторожно, бабушка! (фильм, 1960) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Герои фильма — молодая девушка-комсомолка и ее бабушка, не уступающая внучке в активности, энтузиазме и целеустремленности. Вместе им удается организовать комсомольцев (и не только!) на строительство нового Дома культуры.





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