Биография

Фаина Раневская — театральная и киноактриса СССР. Народная артистка Советского Союза и кавалер ордена Ленина. Обладательница трех Сталинских премий. Родилась в Таганроге 27 августа 1896 года. Будущая артистка обучалась в женской гимназии. Брала уроки пения, музыки и иностранных языков. Училась в частной театральной школе, так как с детства увлекалась искусством. Позже переехала в Москву. Начиная с 1915 года играла в театре. Ей приходилось самостоятельно подбирать гардероб под роли, так как одежда в то время не предоставлялась. За карьеру актриса сменила ряд театров. Жила и играла в Крыму, Архангельске, Смоленске, но вернулась в Москву. Дебют Фаины Раневской в кино состоялся в 1934 году. В фильмах она снималась не часто, но ей удалось сыграть роли, которые стали легендарными. Речь идет о таких кинолентах, как «Человек в футляре» и «Свадьба». Всего в кино она сыграла 30 ролей. Услышать голос Фаины Раневской можно в мультфильме «Карлсон вернулся», где она озвучивала фрекен Бок.