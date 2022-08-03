Небесный тихоход
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Небесный тихоход

Небесный тихоход (фильм, 1945) смотреть онлайн бесплатно

9.71945, Небесный тихоход
Комедия, Военный80 мин18+

О фильме

Классика советской музыкальной комедии в отреставрированной цветной версии. «Первым делом самолeты, ну а девушки потом» ― таков девиз друзей-пилотов, поклявшихся не влюбляться до конца войны. Однако знакомство с летчицами женской эскадрильи вносит свои коррективы в планы героев.

Страна
СССР
Жанр
Военный, Комедия
Качество
SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Небесный тихоход»