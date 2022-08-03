Небесный тихоход (фильм, 1945) смотреть онлайн бесплатно
9.71945, Небесный тихоход
Комедия, Военный80 мин18+
О фильме
Классика советской музыкальной комедии в отреставрированной цветной версии. «Первым делом самолeты, ну а девушки потом» ― таков девиз друзей-пилотов, поклявшихся не влюбляться до конца войны. Однако знакомство с летчицами женской эскадрильи вносит свои коррективы в планы героев.
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
7.4 IMDb
- СТРежиссёр
Семен
Тимошенко
- НКАктёр
Николай
Крючков
- Актёр
Василий
Меркурьев
- ВНАктёр
Василий
Нещипленко
- АПАктриса
Алла
Парфаньяк
- ЛГАктриса
Людмила
Глазова
- ТААктриса
Тамара
Алешина
- ЯГАктёр
Яков
Гудкин
- Актриса
Фаина
Раневская
- КСАктёр
Константин
Скоробогатов
- СТАктёр
Семен
Тимошенко
- СТСценарист
Семен
Тимошенко
- ИГПродюсер
И.
Гольдин
- ПСПродюсер
Петр
Свиридов
- ПВХудожник
Павел
Вейсбрем
- АСОператор
Александр
Сигаев
- ВСКомпозитор
Василий
Соловьев-Седой