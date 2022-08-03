Классика советской музыкальной комедии в отреставрированной цветной версии. «Первым делом самолeты, ну а девушки потом» ― таков девиз друзей-пилотов, поклявшихся не влюбляться до конца войны. Однако знакомство с летчицами женской эскадрильи вносит свои коррективы в планы героев.

