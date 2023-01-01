Золушка
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Золушка

Золушка (фильм, 1947) смотреть онлайн

9.31947, Золушка
Мюзикл, Мелодрама78 мин0+
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О фильме

Замок, карета, хрустальная туфелька... Старая-старая сказка, воплощенная на экране.

Золушка живет с отцом, мачехой и сводными сестрами. Ее дни нельзя назвать радостными и беззаботными — падчерице приходится в одиночку вести хозяйство и выполнять капризы женской половины семейства. Девушка мечтает о другой жизни, но кто ей может помочь? В королевстве объявляют о грандиозном бале во дворце, и вдруг бедной Золушке выпадает шанс туда попасть. Добрая фея-крестная, домашняя тыква и верные друзья — и на балу появляется прекрасная незнакомка. Она сумеет очаровать самого принца, но он не знает, что сказка исчезнет ровно в полночь. К счастью, Золушка теряет туфельку во дворце — и принц начинает поиски той самой, кого он ждал всю жизнь. Волшебство и музыка встречаются повсюду в этой вечной истории о любви.

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Страна
СССР
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Золушка»