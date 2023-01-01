Золушка (фильм, 1947) смотреть онлайн
О фильме
Замок, карета, хрустальная туфелька... Старая-старая сказка, воплощенная на экране.
Золушка живет с отцом, мачехой и сводными сестрами. Ее дни нельзя назвать радостными и беззаботными — падчерице приходится в одиночку вести хозяйство и выполнять капризы женской половины семейства. Девушка мечтает о другой жизни, но кто ей может помочь? В королевстве объявляют о грандиозном бале во дворце, и вдруг бедной Золушке выпадает шанс туда попасть. Добрая фея-крестная, домашняя тыква и верные друзья — и на балу появляется прекрасная незнакомка. Она сумеет очаровать самого принца, но он не знает, что сказка исчезнет ровно в полночь. К счастью, Золушка теряет туфельку во дворце — и принц начинает поиски той самой, кого он ждал всю жизнь. Волшебство и музыка встречаются повсюду в этой вечной истории о любви.
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Рейтинг
- НКРежиссёр
Надежда
Кошеверова
- МШРежиссёр
Михаил
Шапиро
- ЯЖАктриса
Янина
Жеймо
- АКАктёр
Алексей
Консовский
- ЭГАктёр
Эраст
Гарин
- Актриса
Фаина
Раневская
- ЕЮАктриса
Елена
Юнгер
- ТСАктриса
Тамара
Сезеневская
- Актёр
Василий
Меркурьев
- АРАктёр
Александр
Румнев
- ВМАктриса
Варвара
Мясникова
- ИКАктёр
Игорь
Клименков
- ЕШСценарист
Евгений
Шварц
- ВБПродюсер
Владимир
Беспрозванный
- НАХудожник
Николай
Акимов
- ВММонтажёр
Валентина
Миронова
- ЕШОператор
Евгений
Шапиро
- АСКомпозитор
Антонио
Спадавеккиа