Золушка (фильм, 1947) смотреть онлайн

Замок, карета, хрустальная туфелька... Старая-старая сказка, воплощенная на экране.



Золушка живет с отцом, мачехой и сводными сестрами. Ее дни нельзя назвать радостными и беззаботными — падчерице приходится в одиночку вести хозяйство и выполнять капризы женской половины семейства. Девушка мечтает о другой жизни, но кто ей может помочь? В королевстве объявляют о грандиозном бале во дворце, и вдруг бедной Золушке выпадает шанс туда попасть. Добрая фея-крестная, домашняя тыква и верные друзья — и на балу появляется прекрасная незнакомка. Она сумеет очаровать самого принца, но он не знает, что сказка исчезнет ровно в полночь. К счастью, Золушка теряет туфельку во дворце — и принц начинает поиски той самой, кого он ждал всю жизнь. Волшебство и музыка встречаются повсюду в этой вечной истории о любви.



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