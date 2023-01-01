Человек в футляре
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Человек в футляре

Человек в футляре (фильм, 1939) смотреть онлайн бесплатно

8.81939, Человек в футляре
Комедии, Драмы79 мин0+

Сюжет

Учитель греческого языка Беликов, работающий в сельской гимназии, любил держать вещи в футлярчиках, всего боялся и сам жил, словно в футляре, по принципу: «как бы чего не вышло». Этим принципом он буквально «терроризировал» гимназию и жителей села. Надежда появилась, когда в село приехала Варенька – «не девица, а мармелад», хотя уже и в возрасте, и «не прочь была замуж, хотя бы и за учителя греческого языка».

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.3 IMDb