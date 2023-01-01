Человек в футляре (фильм, 1939) смотреть онлайн бесплатно
8.81939, Человек в футляре
Комедии, Драмы79 мин0+
Сюжет
Учитель греческого языка Беликов, работающий в сельской гимназии, любил держать вещи в футлярчиках, всего боялся и сам жил, словно в футляре, по принципу: «как бы чего не вышло». Этим принципом он буквально «терроризировал» гимназию и жителей села. Надежда появилась, когда в село приехала Варе�нька – «не девица, а мармелад», хотя уже и в возрасте, и «не прочь была замуж, хотя бы и за учителя греческого языка».
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Информация
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ИАРежиссёр
Исидор
Анненский
- НХАктёр
Николай
Хмелев
- Актёр
Михаил
Жаров
- ОААктриса
Ольга
Андровская
- ОААктёр
Осип
Абдулов
- КААктёр
Константин
Адашевский
- АБАктёр
Алексей
Бонди
- ВГАктёр
Владимир
Гардин
- АГАктёр
Алексей
Грибов
- АЛАктёр
Александр
Лариков
- Актриса
Фаина
Раневская
- ИАСценарист
Исидор
Анненский
- АЧСценарист
Антон
Чехов
- ЕШОператор
Евгений
Шапиро
- АГКомпозитор
Александр
Голубенцев