WinkКонстантин Адашевский
Константин Адашевский
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 11 апреля 1897 г. (90 лет)
- Дата смерти
- 1 июня 1987 г.
Фильмография
Актёр
- 9.1
Рафферти1980
- 8.7
Соловей1979, 80 минБесплатно
- 9.4
Двенадцать месяцев (1973)1973
- 8.8
Браслет-21968, 69 минБесплатно
- 8.6
Катерина Измайлова1966, 112 минБесплатно
- 9.4
Начальник Чукотки1966, 86 минБесплатно
- 8.4
Музыканты одного полка1965, 80 минБесплатно
- 9.0
Кортик1954, 83 минБесплатно
- 9.4
Запасной игрок1954, 78 минБесплатно
- 8.8
Человек в футляре1939, 79 минБесплатно