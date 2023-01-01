Двенадцать месяцев (1973)
Wink
Детям
Двенадцать месяцев (1973)
9.41973, Двенадцать месяцев (1973) 1 сезон
Фэнтези, Семейные0+

Двенадцать месяцев (1973) (сериал, 1973) смотреть онлайн

Сезоны и серии

Двенадцать месяцев

Сюжет

Сказка по пьесе С. Маршака. Однажды холодным зимним вечером — вечером, когда добрая хозяйка собаку из дома не выгонит, злая мачеха отправила свою падчерицу в лес, чтобы та набрала корзину подснежников. Бедной девочке ничего не оставалось делать, как отправиться исполнять прихоть мачехи...

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.0 IMDb