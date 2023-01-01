Биография

Лев Лемке – актер театра, кино и дубляжа, режиссер театральных постановок, родился 25 августа 1931 года. Фильмография насчитывает более 50 полнометражных кинокартин и сериалов. На счету актера также 13 ролей дубляжа и более 20 ролей в театральных постановках. Был удостоен звания заслуженного артиста. В 1959 году стал выпускником Днепропетровского театрального училища. После окончания вуза служил в Театре миниатюр в Москве, затем в Театре комедии в Ленинграде, на сцене которого исполнил немало ролей. В кино начал сниматься с 1962 года. Первым фильмом Льва Лемке стал мюзикл «Черемушки». В 1964 году снялся в военной драме «Поезд милосердия». Спустя год на экраны вышел приключенческий фильм-сказка с участием актера «Город мастеров». Небольшую роль Лев Лемке сыграл в криминальном детективе «Два билета на дневной сеанс» (1966). Партнерами по съемочной площадке стали Александр Збруев и Земфира Цахилова. В 1992 году снимался в криминальной киноленте «Гений». Актер занимался озвучиванием иностранных фильмов. Его голосом говорит главный герой комедии «Жандарм женится» (1968), персонажи фильмов «Великолепный», «Вердикт» и др. Лев Лемке был женат на дикторе телевидения В. Дроздовской.