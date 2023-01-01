Сегодня — новый аттракцион (фильм, 1966) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Директор цирка уговаривает укротителя Марата не выступать с новым номером самому, а передать его своей жене Вале. Номер оказывается успешным, и Валя становится «звездой» цирка.



Сегодня — новый аттракцион смотреть онлайн бесплатно в хорошем к�ачестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.