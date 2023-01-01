Сегодня — новый аттракцион
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Сегодня — новый аттракцион

Сегодня — новый аттракцион (фильм, 1966) смотреть онлайн бесплатно

9.21966, Сегодня — новый аттракцион
Комедии89 мин18+

Сюжет

Директор цирка уговаривает укротителя Марата не выступать с новым номером самому, а передать его своей жене Вале. Номер оказывается успешным, и Валя становится «звездой» цирка.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сегодня — новый аттракцион»