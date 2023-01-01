Сегодня — новый аттракцион (фильм, 1966) смотреть онлайн бесплатно
9.21966, Сегодня — новый аттракцион
Комедии89 мин18+
Сюжет
Директор цирка уговаривает укротителя Марата не выступать с новым номером самому, а передать его своей жене Вале. Номер оказывается успешным, и Валя становится «звездой» цирка.
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Информация
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.2 IMDb
- НКРежиссёр
Надежда
Кошеверова
- АДРежиссёр
Аполлинарий
Дудко
- ОКАктёр
Отар
Коберидзе
- МПАктриса
Марина
Полбенцева
- ИГАктёр
Игорь
Горбачев
- Актриса
Фаина
Раневская
- ВТАктёр
Владимир
Татосов
- ПСАктёр
Павел
Суханов
- Актёр
Михаил
Глузский
- ЛЛАктёр
Лев
Лемке
- ГСАктёр
Гелий
Сысоев
- МИАктёр
Михаил
Иванов
- ЮДСценарист
Юлий
Дунский
- ВФСценарист
Валерий
Фрид
- ЮДПродюсер
Юрий
Джорогов
- ВБОператор
Владимир
Бурыкин
- ВКОператор
Вячеслав
Коротков
- КХКомпозитор
Карэн
Хачатурян