WinkВладимир Бурыкин
Владимир Бурыкин
- Карьера
- Оператор
- Дата рождения
- 21 июля 1928 г. (71 год)
- Дата смерти
- 13 ноября 1999 г.
Фильмография
Оператор
- 8.6
Везучий человек1987
- 8.4
Красная стрела1986, 87 минБесплатно
- 9.4
Лялька – Руслан и его друг Санька1980, 65 минБесплатно
- 7.9
Вторая попытка Виктора Крохина1977, 91 минБесплатно
- 9.2
Подзорная труба1973, 17 минБесплатно
- 9.1
Ижорский батальон1972, 88 минБесплатно
- 8.8
Дела давно минувших дней1972, 94 �минБесплатно
- 8.5
Интервенция1968, 101 минБесплатно
- 9.2
Сегодня — новый аттракцион1966, 89 минБесплатно
- 8.7
После свадьбы1962, 93 минБесплатно
- 8.7
Ночной гость1958, 54 минБесплатно
- 9.4
Мистер Икс1958, 88 минБесплатно
- 9.3
Она Вас любит1956, 79 минБесплатно