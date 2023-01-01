Ночной гость
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Ночной гость

Ночной гость (фильм, 1958) смотреть онлайн бесплатно

8.71958, Ночной гость
Драмы, Советские54 мин18+

Сюжет

Поздним летним вечером в домике на берегу красивого озера, где обычно останавливаются рыболовы, появляется еще один гость - Пал Палыч.

Вскоре хозяйка, и все постояльцы начинают чувствовать, что за внешним обаянием, за пустой красивой фразой скрывается равнодушный и очень эгоистичный человек.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Драмы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ночной гость»

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