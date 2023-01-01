Ночной гость (фильм, 1958) смотреть онлайн бесплатно
8.71958, Ночной гость
Драмы, Советские54 мин18+
Сюжет
Поздним летним вечером в домике на берегу красивого озера, где обычно останавливаются рыболовы, появляется еще один гость - Пал Палыч.
Вскоре хозяйка, и все постояльцы начинают чувствовать, что за внешним обаянием, за пустой красивой фразой скрывается равнодушный и очень эгоистичный человек.
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Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ВШРежиссёр
Владимир
Шредель
- ИСАктёр
Иннокентий
Смоктуновский
- АПАктриса
Александра
Панова
- ЛСАктриса
Любовь
Соколова
- ВПАктриса
Валентина
Пугачева
- НЕАктёр
Николай
Елизаров
- ГЖАктёр
Георгий
Жжёнов
- Актёр
Михаил
Глузский
- ИЕАктёр
Игорь
Ефимов
- ТХАктриса
Татьяна
Хабло
- ЮЛАктёр
Юрий
Лепешкин
- ЮНСценарист
Юрий
Нагибин
- �МГПродюсер
Михаил
Генденштейн
- МБМонтажёр
М.
Бернадская
- ВБОператор
Владимир
Бурыкин
- НСКомпозитор
Надежда
Симонян