Ночной гость (фильм, 1958) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Поздним летним вечером в домике на берегу красивого озера, где обычно останавливаются рыболовы, появляется еще один гость - Пал Палыч.



Вскоре хозяйка, и все постояльцы начинают чувствовать, что за внешним обаянием, за пустой красивой фразой скрывается равнодушный и очень эгоистичный человек.



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