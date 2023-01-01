Биография

Валентина Пугачева – звезда советского кинематографа. Вся страна ее знала как Зину из фильма «Весна на Заречной улице». Артистка много снималась в кино, и среди ее работ есть фильмы, уже ставшие классикой русского кино. Родилась Валентина Ивановна в 1935 году в Харьковской области (Украина). Отец будущей актрисы был военным, и в 1940 году он по долгу службы вместе с семьей переехал в Ленинград. Во время войны Валентина с матерью жили в эвакуации в Пермском крае, а в 1945 году вернулись обратно в Ленинград. В 1953 году Пугачева пришла на прослушивание к знаменитой Тамаре Макаровой и, получив от нее хорошие отзывы, решила поступать в театральное училище. В 1958 году успешно окончила ВГИК и по распределению попала в штат киностудии «Ленфильм» и Студию киноактера. Она вышла замуж за оператора Владимира Бурыкина, у супругов родилась дочь. Актриса начала сниматься в кино, и ее карьера стала стремительно развиваться. Известные фильмы Валентины Пугачевой: «Весна на Заречной улице», «Высота», «Снегурочка», «Ночной гость», «Строговы» и многие другие. Актриса снималась много и успешно вплоть до 1998 года. Валентина Ивановна ушла из жизни в 2008 году из-за тяжелой болезни, похоронена рядом с любимым мужем в Репино.