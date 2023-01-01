Марка страны Гонделупы (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно
8.51977, Марка страны Гонделупы
Кино для детей60 мин6+
Сюжет
Страстный коллекционер почтовых марок, школьник Петя чуть было не теряет лучших друзей — Пашу и Кирилла. Ведь теперь всe свое время он проводит с пятиклассником Лeвой, утверждающим, что у него есть уникальная марка пиратской страны Гонделупы. Однако, обменяв свою коллекцию на заветную редкост�ь, Петя понимает, что стал обладателем фальшивки. Но на помощь приходят его истинные друзья. Ребята, позабыв про размолвку, делают всe, чтобы наказать обманщика и заставить Лeву вернуть украденные марки.
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Информация
СтранаСССР
КачествоSD
ЖанрыКино для детей
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ЮФРежиссёр
Юлий
Файт
- ПМАктёр
Павел
Македонский
- ИСАктриса
Ия
Саввина
- ДПАктёр
Данила
Перов
- ЕЛАктёр
Евгений
Лившиц
- ЛРАктёр
Леонид
Рисов
- ВБАктёр
Валентин
Букин
- ЮКАктёр
Юрий
Коваль
- ВПАктриса
Валентина
Пугачева
- НБАктёр
Николай
Бабенко
- АБАктриса
Антонина
Бендова
- ВГСценарист
Влад�имир
Голованов
- ГФПродюсер
Георгий
Федянин
- ЕЗМонтажёр
Елена
Заболоцкая
- БСОператор
Борис
Середин
- МВКомпозитор
Моисей
Вайнберг
- ЮККомпозитор
Юрий
Коваль