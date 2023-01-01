Марка страны Гонделупы (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Страстный коллекционер почтовых марок, школьник Петя чуть было не теряет лучших друзей — Пашу и Кирилла. Ведь теперь всe свое время он проводит с пятиклассником Лeвой, утверждающим, что у него есть уникальная марка пиратской страны Гонделупы. Однако, обменяв свою коллекцию на заветную редкост�ь, Петя понимает, что стал обладателем фальшивки. Но на помощь приходят его истинные друзья. Ребята, позабыв про размолвку, делают всe, чтобы наказать обманщика и заставить Лeву вернуть украденные марки.



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