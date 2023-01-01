Марка страны Гонделупы
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Марка страны Гонделупы

Марка страны Гонделупы (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно

8.51977, Марка страны Гонделупы
Кино для детей60 мин6+

Сюжет

Страстный коллекционер почтовых марок, школьник Петя чуть было не теряет лучших друзей — Пашу и Кирилла. Ведь теперь всe свое время он проводит с пятиклассником Лeвой, утверждающим, что у него есть уникальная марка пиратской страны Гонделупы. Однако, обменяв свою коллекцию на заветную редкость, Петя понимает, что стал обладателем фальшивки. Но на помощь приходят его истинные друзья. Ребята, позабыв про размолвку, делают всe, чтобы наказать обманщика и заставить Лeву вернуть украденные марки.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Кино для детей

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Марка страны Гонделупы»