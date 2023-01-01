Биография

Ия Саввина (годы жизни 1936 – 2011) – театральная и кинематографическая актриса, автор ряда работ по киноведению. Народная артистка СССР, лауреат отечественных и зарубежных премий. Награждена российскими и советскими орденами и медалями. Творческая биография Ии Саввиной начинается в театральной студии Московского государственного университета, где будущая актриса получала образование журналиста. По окончании вуза работала в театрах Москвы, снималась в кино. В 1960 году на фестивале в Каннах ей вручили специальную премию за роль в фильме «Дама с собачкой». В дальнейшем награды и звания получала на протяжении всей актерской карьеры. Написала несколько работ о творчестве коллег-кинематографистов. Дважды была замужем, в 1957 году родила сына. Не считала себя профессиональной актрисой, однако каждая сыгранная ею роль становилась событием. Главные роли, сыгранные Ией Саввиной в фильмах Э. Рязанова и А. Кончаловского, признавались шедеврами и режиссерами, и публикой. Образы Лидии Аникеевой из «Гаража» и Аси Клячиной из «Асиного счастья» стали знаковыми для актрисы. Последние годы жизни И. Саввиной были омрачены тяжелым онкологическим заболеванием.