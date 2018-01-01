Фильм История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж

История любви кроткой и гордой Аси-хромоножки к непутёвому шоферу Степану. Несмотря на то, что парень не хочет жениться, она решается родить от него ребенка. Действие происходит где-то на Волге во время сбора урожая зерновых, и к девушке приезжает из города с предложением руки и сердца серьёзно влюбленный в нее мужчина. Но Ася его отвергает.



История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж