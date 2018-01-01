Фильм История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж

История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж
История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж

1967, История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж
Драма, Мелодрама12+
О фильме

История любви кроткой и гордой Аси-хромоножки к непутёвому шоферу Степану. Несмотря на то, что парень не хочет жениться, она решается родить от него ребенка. Действие происходит где-то на Волге во время сбора урожая зерновых, и к девушке приезжает из города с предложением руки и сердца серьёзно влюбленный в нее мужчина. Но Ася его отвергает.

Страна
СССР
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD

