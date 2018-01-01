Wink
Фильмы
История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж
Актёры и съёмочная группа фильма «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж»

Актёры и съёмочная группа фильма «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж»

Режиссёры

Андрей Кончаловский

Андрей Кончаловский

Режиссёр

Актёры

Любовь Соколова

Любовь Соколова

Актриса
Ия Саввина

Ия Саввина

Актриса
С. Парфенов

С. Парфенов

Актёр
Геннадий Егорычев

Геннадий Егорычев

Актёр
Михаил Кислов

Михаил Кислов

Актёр

Сценаристы

Юрий Клепиков

Юрий Клепиков

Сценарист

Продюсеры

В. Ковалевский

В. Ковалевский

Продюсер

Художники

Михаил Ромадин

Михаил Ромадин

Художник

Монтажёры

Л. Покровская

Л. Покровская

Монтажёр