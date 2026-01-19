Звонят, откройте дверь (фильм, 1965) смотреть онлайн

1965, Звонят, откройте дверь
Драма, Семейный75 мин6+
О фильме
Об удивительных открытиях двенадцатилетней девочки, которая по заданию любимого вожатого ищет в городе зачинателя пионерского движения. Знакомясь с самыми разными людьми, с миром сложных человеческих отношений, она незаметно взрослеет, ей открываются неведомые прежде чувства...
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Александр
Митта
- ЕПАктриса
Елена
Проклова
- РБАктёр
Ролан
Быков
- ВБАктёр
Владимир
Белокуров
- ВКАктёр
Виктор
Косых
- Актёр
Сергей
Никоненко
- ОЕАктёр
Олег
Ефремов
- ЛОАктриса
Люсьена
Овчинникова
- ИСАктриса
Ия
Саввина
- АМАктриса
Антонина
Максимова
- АААктриса
Арина
Алейникова
- АВСценарист
Александр
Володин
- РГПродюсер
Р.
Гиммельфарб
- МКМонтажёр
Мария
Карева
- ВБКомпозитор
Вениамин
Баснер