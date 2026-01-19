Звонят, откройте дверь (фильм, 1965) смотреть онлайн

Об удивительных открытиях двенадцатилетней девочки, которая по заданию любимого вожатого ищет в городе зачинателя пионерского движения. Знакомясь с самыми разными людьми, с миром сложных человеческих отношений, она незаметно взрослеет, ей открываются неведомые прежде чувства...

