Звонят, откройте дверь (фильм, 1965) смотреть онлайн

Звонят, откройте дверь
1965, Звонят, откройте дверь
Драма, Семейный75 мин6+
О фильме

Об удивительных открытиях двенадцатилетней девочки, которая по заданию любимого вожатого ищет в городе зачинателя пионерского движения. Знакомясь с самыми разными людьми, с миром сложных человеческих отношений, она незаметно взрослеет, ей открываются неведомые прежде чувства...

СССР
Семейный, Драма
75 мин / 01:15

7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb