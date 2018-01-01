WinkАлександр Володин
Александр Володин
- Карьера
- Режиссёр, Сценарист
- Дата рождения
- 10 февраля 1919 г. (82 года)
- Дата смерти
- 16 декабря 2001 г.
Фильмография
Сценарист
- 6.5
Блондинка2022, 94 мин
Две стрелы. Детектив каменного века1989, 88 мин
Назначение1980, 85 мин
- 8.9
С любимыми не расставайтесь1979, 72 минБесплатно
- 8.3
Осенние колокола1978, 73 минБесплатно
- 9.4
Пять вечеров1978, 97 мин
- 8.3
Смятение чувств1977, 75 минБесплатно
- 8.9
Дочки-матери1974, 95 минБесплатно
- 8.1
Происшествие, которого никто не заметил1967, 65 минБесплатно
Похождения зубного врача1965, 76 мин
Звонят, откройте дверь1965, 75 мин