Осенние колокола (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно
8.31978, Осенние колокола
Фэнтези73 мин12+
О фильме
Музыкальная фантазия по мотивам поэмы А.С. Пушкина «Сказка о мeртвой царевне и семи богатырях». Спустя год после смерти жены царь находит себе невесту, жестокую женщину, мечтающую быть самой красивой на свете. Когда волшебное зеркало говорит ей, что царевна, ее падчерица, стала самой прекрасной девушкой во всем мире, коварная мачеха приказывает ее убить. Но царевне удается сбежать и укрыться в доме семи богатырей, которые становятся ей как братья.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ВГРежиссёр
Владимир
Гориккер
- Актриса
Ирина
Алферова
- АКАктёр
Александр
Кириллов
- ЛДАктриса
Людмила
Дребнёва
- ЛЧАктриса
Любовь
Чиркова
- ВВАктёр
Владимир
Вихров
- НСАктриса
Наталья
Сайко
- Актёр
Георгий
Мартиросян
- ВЧАктёр
Валерий
Черняев
- АААктёр
Александр
Андрусенко
- ВНАктёр
Виктор
Незнанов
- АВСценарист
Александр
Володин
- АПСценарист
Александр
Пушкин
- ЛРОператор
Лев
Рогозин