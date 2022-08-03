Осенние колокола (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно

Музыкальная фантазия по мотивам поэмы А.С. Пушкина «Сказка о мeртвой царевне и семи богатырях». Спустя год после смерти жены царь находит себе невесту, жестокую женщину, мечтающую быть самой красивой на свете. Когда волшебное зеркало говорит ей, что царевна, ее падчерица, стала самой прекрасной девушкой во всем мире, коварная мачеха приказывает ее убить. Но царевне удается сбежать и укрыться в доме семи богатырей, которые становятся ей как братья.

