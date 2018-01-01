Биография

Людмила Дребнёва — советская и российская киноактриса. Родилась в Кургане 8 октября 1954 года. После переезда в Москву прошла конкурс и поступила в Школу-студию МХАТ, но была отчислена с первого курса из-за нарушения запрета на съемки в кино. Актерское образование получила в Щукинском театральном училище. Стала частью труппы Театра имени Моссовета, где прослужила 11 лет. С 1987 года — актриса Школы драмискусства. Здесь играла центральные роли в классических постановках, среди которых Варя в пьесе «Идиот» и Лаура в спектакле «Дон Жуан, или Каменный гость». Людмила Дребнёва начала карьеру в кинематографе на первом курсе МХАТ, когда ее пригласили на главную роль в картину «Посылка для Светланы» Одесской киностудии. В 1975 году снялась в криминальной драме «Контрабанда» режиссера Станислава Говорухина. Сыграла мачеху в сказке «Осенние колокола» 1978 года и одну из главных ролей в драме «С любимыми не расставайтесь». Затем последовал длительный перерыв в съемках. Сниматься Дребнёва продолжила в 2000-х годах в сериалах. Среди проектов этого периода — «Обреченная стать звездой», «Один из немногих», «Авантюристка», «Примадонна», «Ранетки», «Одна ночь любви», «Гостиница “Россия”».