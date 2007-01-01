Элька
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Элька

Элька (мультфильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

8.72007, Элька
Мультфильмы85 мин0+

Сюжет

В канун Нового года арктический медвежонок Элька находит рядом с домом тоннель дружбы, который соединяет Северный и Южный полюс. Так у героя появляется подружка – пингвиненок Таша. Она рассказывает Эльке о злодеях, которые воруют снег в Антарктиде. Друзья отправляются спасать родину Таши.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мультфильмы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Элька»

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