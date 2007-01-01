Элька (мультфильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В канун Нового года арктический медвежонок Элька находит рядом с домом тоннель дружбы, который соединяет Северный и Южный полюс. Так у героя появляется подружка – пингвиненок Таша. Она рассказывает Эльке о злодеях, которые воруют снег в Антарктиде. Друзья отправляются спасать родину Таши.



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