Элька (мультфильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет
В канун Нового года арктический медвежонок Элька находит рядом с домом тоннель дружбы, который соединяет Северный и Южный полюс. Так у героя появляется подружка – пингвиненок Таша. Она рассказывает Эльке о злодеях, которые воруют снег в Антарктиде. Друзья отправляются спасать родину Таши.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоSD
ЖанрыМультфильмы
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ВСРежиссёр
Владимир
Саков
- ЛБАктриса
Лариса
Брохман
- Актёр
Алексей
Булдаков
- ДБАктриса
Дарья
Белоусова
- ЮГАктёр
Юрий
Гальцев
- ЕГАктриса
Елена
Габец
- ЕВАктриса
Елена
Воробей
- ЛДАктриса
Людмила
Дребнёва
- Актёр
Алексей
Колган
- АПАктёр
Александр
Пожаров
- ДФАктёр
Дмитрий
Филимонов
- ВССценарист
Владимир
Саков
- АЛСценарист
Алексей
Лукьянчиков
- Продюсер
Дмитрий
Рудовский
- ДБХудожница
Дарья
Брежнева
- ЕТКомпозитор
Евгения
Теджетова