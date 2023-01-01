Биография

Актер кино и актер дубляжа Александр Пожаров, создатель знаменитого образа юмориста и матерщинника Шуры Каретного. Артист разговорного жанра, гений монолога родился в Москве 12 декабря 1950 года. После школы служил в армии, поступил и закончил Высшее театральное училище имени Щепкина, служил актером в театре «Эрмитаж», в 1992-1994 годах работает ведущим на телевидении «Останкино» в программе «Дело». Большая часть творческих работ актера Александра Пожарова – в фильмах для детей, сказках, в детских радиопередачах, в озвучивании персонажей мультфильмов. Чего стоит только Царь Еремей или фокусник в «Чебурашке»! Всего он принимал участие в озвучке и дублировании ролей в 71 отечественном и 9 зарубежных фильмах. Его Шура Каретный с аудиозаписей постепенно перекочевал на видео, стал настолько популярным, что его монологи пересказывали и разобрали на цитаты. Незнайка и Барон Мюнхгаузен – работы Александра Пожарова. В свою бытность работы в театре сыграл немало запомнившихся театралам ролей. Список его театральных воплощений поистине потрясающий. Имеет звание заслуженного артиста Российской Федерации и народного артиста Российской Федерации. В более поздние годы работает и над озвучкой компьютерных игр, что придает им живость и определенный колорит. В отличие от своих персонажей, в жизни Александр, по его признанию, никогда не употребляет ненормативную лексику принципиально.