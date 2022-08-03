Юрий Чурсин в офисном фэнтези с элементами абсурда. Жили-были два брата. Старший Егор – преуспевающий менеджер нефтяной компании. И младший Никита – не такой перспективный юноша, в жизни которого две большие любви: пиво и ролевые игры. Раса Никиты – хоббит-переросток, звание – капитан роты арбалетчиков. Однажды его клан постигает неудача: у их лидера Великого Торина крадут могучий артефакт – Священную Мотыгу. Тем временем и у старшего брата дела не клеятся: босс вышвыривает его из компании и бывший топ-менеджер остается без гроша. Никиту такой расклад только радует, ведь он давно хотел сделать из брата боевого хоббита. Но веселье начинается, когда Священная Мотыга попадает в руки бывшего босса Егора. К чему приведет этот неожиданный поворот, узнаете, посмотрев фильм «Суперменеджер, или Мотыга Судьбы» в видеосервисе Wink.

