Суперменеджер, или Мотыга судьбы
Wink
Фильмы
Суперменеджер, или Мотыга судьбы
7.52010, Суперменеджер, или Мотыга судьбы
Фэнтези, Приключения78 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Суперменеджер, или Мотыга судьбы (фильм, 2010) смотреть онлайн

О фильме

Юрий Чурсин в офисном фэнтези с элементами абсурда. Жили-были два брата. Старший Егор – преуспевающий менеджер нефтяной компании. И младший Никита – не такой перспективный юноша, в жизни которого две большие любви: пиво и ролевые игры. Раса Никиты – хоббит-переросток, звание – капитан роты арбалетчиков. Однажды его клан постигает неудача: у их лидера Великого Торина крадут могучий артефакт – Священную Мотыгу. Тем временем и у старшего брата дела не клеятся: босс вышвыривает его из компании и бывший топ-менеджер остается без гроша. Никиту такой расклад только радует, ведь он давно хотел сделать из брата боевого хоббита. Но веселье начинается, когда Священная Мотыга попадает в руки бывшего босса Егора. К чему приведет этот неожиданный поворот, узнаете, посмотрев фильм «Суперменеджер, или Мотыга Судьбы» в видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

2.9 КиноПоиск
2.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Суперменеджер, или Мотыга судьбы»