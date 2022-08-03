Суперменеджер, или Мотыга судьбы (фильм, 2010) смотреть онлайн
О фильме
Юрий Чурсин в офисном фэнтези с элементами абсурда. Жили-были два брата. Старший Егор – преуспевающий менеджер нефтяной компании. И младший Никита – не такой перспективный юноша, в жизни которого две большие любви: пиво и ролевые игры. Раса Никиты – хоббит-переросток, звание – капитан роты арбалетчиков. Однажды его клан постигает неудача: у их лидера Великого Торина крадут могучий артефакт – Священную Мотыгу. Тем временем и у старшего брата дела не клеятся: босс вышвыривает его из компании и бывший топ-менеджер остается без гроша. Никиту такой расклад только радует, ведь он давно хотел сделать из брата боевого хоббита. Но веселье начинается, когда Священная Мотыга попадает в руки бывшего босса Егора. К чему приведет этот неожиданный поворот, узнаете, посмотрев фильм «Суперменеджер, или Мотыга Судьбы» в видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время78 мин / 01:18
Рейтинг
- БДРежиссёр
Богдан
Дробязко
- Актёр
Юрий
Чурсин
- СМАктёр
Сергей
Медведев
- Актриса
Екатерина
Вилкова
- ЕААктриса
Екатерина
Астахова
- Актёр
Иван
Охлобыстин
- АПАктёр
Александр
Пожаров
- КМАктёр
Константин
Милованов
- Актёр
Алексей
Маклаков
- ВГАктёр
Владис
Гольк
- Актёр
Александр
Наумов
- ДССценарист
Дмитрий
Симонов
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- ВФПродюсер
Валерий
Федорович
- НСПродюсер
Нил
Слепухин
- СВХудожница
Светлана
Вольтер
- АПХудожник
Александр
Пеканов
- Монтажёр
Карен
Оганесян
- МСМонтажёр
Максим
Смирнов
- АДОператор
Антон
Дроздов-Счастливцев
- ДПКомпозитор
Дмитрий
Перескоков