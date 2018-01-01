Биография

Дмитрий Симонов — российский кинопродюсер, сценарист. Родился в 1972 году. Окончил ВГИК и вскоре после этого уехал во Францию, где продолжил строить карьеру за рубежом. Некоторое время работал коммерческим директором в швейцарской компании. Работа за границей сыграла значительную роль в становлении Дмитрия Симонова как сценариста. Именно в этот период был написан сценарий для фильма «Клан Лысых Холмов», который позже был переименован в «Суперменеджер, или Мотыга судьбы». Проект был запущен в производство кинокомпанией СТВ и стал одним из заметных в фильмографии сценариста. Вернувшись к творческой деятельности, Симонов также попробовал себя в роли продюсера, закрепляя свои позиции в российском кино. Среди его известных продюсерских работ — документальный фильм «Лобановский навсегда», посвященный легендарному футбольному тренеру, и короткометражные проекты «На грудь» и «Весна».