Все время на свете (фильм, 2024) смотреть онлайн
Сюжет
Несколько сцен из совместной жизни молодой пары, чьи отношения должны были длиться вечно, но закончатся уже совсем скоро. Драма «Все время на свете» — фильм Наталии Кончаловской о хрупкости любви с Дашей Котрелевой и Денисом Прытковым.
Никита и Ксения еще совсем молоды. Им по 25 лет, и три года из них они провели вместе. Совместный быт налажен, они не ругаются друг с другом, а спокойно живут в одной квартире. Они лежат друг с другом в кровати, читают статьи вслух, развешивают белье и обсуждают покупки. Кажется, что у их отношений нет причин заканчиваться, впереди еще много лет совместной жизни. Но однажды они поймут, что что-то непоправимо изменилось.
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Информация
Рейтинг
- НКРежиссёр
Наталия
Кончаловская
- ДКАктриса
Даша
Котрелёва
- ДПАктёр
Денис
Прытков
- ЮШАктриса
Юлия
Шульева
- Актёр
Сергей
Кузнецов
- АСАктёр
Арсений
Сергеев
- СГАктриса
Серафима
Гощанская
- ВААктёр
Владимир
Аверьянов
- НКСценарист
Наталия
Кончаловская
- ДСПродюсер
Дмитрий
Симонов
- АСПродюсер
Александр
Симонов
- НКПродюсер
Наталия
Кончаловская
- ЕСХудожница
Екатерина
Сергеева
- МФОператор
Мария
Фалилеева