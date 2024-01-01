Все время на свете (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Несколько сцен из совместной жизни молодой пары, чьи отношения должны были длиться вечно, но закончатся уже совсем скоро. Драма «Все время на свете» — фильм Наталии Кончаловской о хрупкости любви с Дашей Котрелевой и Денисом Прытковым.



Никита и Ксения еще совсем молоды. Им по 25 лет, и три года из них они провели вместе. Совместный быт налажен, они не ругаются друг с другом, а спокойно живут в одной квартире. Они лежат друг с другом в кровати, читают статьи вслух, развешивают белье и обсуждают покупки. Кажется, что у их отношений нет причин заканчиваться, впереди еще много лет совместной жизни. Но однажды они поймут, что что-то непоправимо изменилось.



Наблюдать за тихой трагедией молодой пары вы сможете, если будете смотреть «Все время на свете» 2023 года онлайн на нашем видеосервисе Wink.



Все время на свете смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.