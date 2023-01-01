Биография

Сергей Кузнецов — актер театра и кино. Родился в Магадане 22 сентября 1993 года. После школы поступил в Театральную школу Константина Райкина, где обучался в мастерской Тополянского и Гинкаса. Получив диплом в 2019 году, стал актером труппы Московского театра юного зрителя. Сергей Кузнецов дебютировал на экране в 2019 году, сыграв в детективе «Оптимисты: Карибский сезон» и комедии «Мылодрама 2». Фильмография актера насчитывает около 8 работ, в том числе он исполнил роль Паши Горшенина в городском фэнтези «Библиотекарь», который вошел в линейку more originals.