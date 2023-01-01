Екатерина Вилкова
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 11 июля 1984 г. (40 лет)
Биография
Екатерина Вилкова – актриса российского кино и театра. Обаятельная и харизматичная девушка, которая покоряет зрителей своей многогранностью. Она легко перевоплощается из роковой женщины в нежного ангела или экстравагантную даму, играя героинь в разных жанрах. Отец и мать Екатерины Вилковой с ранних лет прививали ей любовь к спорту. Уже в 3 года она занималась в секции бадминтона, но из-за больших размеров ракетки маленькую Катю перевели в художественную гимнастику, которой она занималась на протяжении 11 лет и стала кандидатом в мастера спорта. Однако после 9 класса она решила, что хочет стать актрисой, и стала студенткой Нижегородского театрального училища и окончила его в 2003 году. Затем она перебралась в Москву, чтобы продолжать учебу, и была зачислена в Школу-студию МХАТ. В театре актриса сыграла лишь в одной постановке, с 2006 года она полностью посвятила себя работе в кино. Первая роль Екатерины Вилковой – Софья Голицына в исторической картине «Сатисфакция», затем она играет заключенную в киноленте «Нас не догонишь» и получает премию за лучшую женскую роль на фестивале «Дух огня». После съемок в мюзикле «Стиляги» она становится чрезвычайно востребованной. Екатерину приглашают сниматься в фильмы и сериалы различных жанров, среди которых есть блокбастеры, романтические комедии, мелодрамы, детективы, военные картины. Однако, по признанию самой актрисы, она всегда любила посмеяться, поэтому больше всего ее привлекают комедийные персонажи.
Фильмография
Актриса
- 8.8
У людей так бывает2023, 94 мин
- 9.0
Кошка2023
- 7.8
Сказки Гофмана2022, 98 мин
- 7.7
Просто представь, что мы знаем2020
- 9.2
Русские горки2019
- 9.3
Гранд2018
- 9.4
Шифр2018
- 9.3
Мамы чемпионов2018
- 9.5
Отель Элеон2016
- 9.4
А зори здесь тихие...2015, 111 мин
- 9.1
О чем еще гово�рят мужчины2011, 94 мин
- 6.7
Самка2010, 78 мин
- 9.4
Елки2010, 85 минБесплатно
- 8.9
Н�а крючке!2010, 86 мин
- 7.5
Суперменеджер, или Мотыга судьбы2010, 78 мин
- 9.2
Черная молния2009, 101 мин