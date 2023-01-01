Биография

Екатерина Вилкова – актриса российского кино и театра. Обаятельная и харизматичная девушка, которая покоряет зрителей своей многогранностью. Она легко перевоплощается из роковой женщины в нежного ангела или экстравагантную даму, играя героинь в разных жанрах. Отец и мать Екатерины Вилковой с ранних лет прививали ей любовь к спорту. Уже в 3 года она занималась в секции бадминтона, но из-за больших размеров ракетки маленькую Катю перевели в художественную гимнастику, которой она занималась на протяжении 11 лет и стала кандидатом в мастера спорта. Однако после 9 класса она решила, что хочет стать актрисой, и стала студенткой Нижегородского театрального училища и окончила его в 2003 году. Затем она перебралась в Москву, чтобы продолжать учебу, и была зачислена в Школу-студию МХАТ. В театре актриса сыграла лишь в одной постановке, с 2006 года она полностью посвятила себя работе в кино. Первая роль Екатерины Вилковой – Софья Голицына в исторической картине «Сатисфакция», затем она играет заключенную в киноленте «Нас не догонишь» и получает премию за лучшую женскую роль на фестивале «Дух огня». После съемок в мюзикле «Стиляги» она становится чрезвычайно востребованной. Екатерину приглашают сниматься в фильмы и сериалы различных жанров, среди которых есть блокбастеры, романтические комедии, мелодрамы, детективы, военные картины. Однако, по признанию самой актрисы, она всегда любила посмеяться, поэтому больше всего ее привлекают комедийные персонажи.