Фильм Ритмы мечты

2025, Ритмы мечты
Комедия, Мелодрама6+
О фильме

Девочка Варя с детства увлекается танцами и мечтает выступить на самом масштабном танцевальном конкурсе страны. Её партнером становится молодой танцор и знаменитый блогер Ник, однако не все разделяют их желание танцевать вместе. Перед финалом конкурса оказывается раскрыта главная тайна Варвары, которая идёт вразрез нормам для танцоров.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD

Актёры и съёмочная группа фильма «Ритмы мечты»