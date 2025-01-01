Фильм Ритмы мечты

О фильме
Девочка Варя с детства увлекается танцами и мечтает выступить на самом масштабном танцевальном конкурсе страны. Её партнером становится молодой танцор и знаменитый блогер Ник, однако не все разделяют их желание танцевать вместе. Перед финалом конкурса оказывается раскрыта главная тайна Варвары, которая идёт вразрез нормам для танцоров.
- ИБРежиссёр
Ирина
Боровская
- АМАктриса
Алиса
Меняйкина
- МКАктёр
Матвей
Кулагин
- ЭМАктёр
Эдуард
Меняйкин
- Актёр
Виктор
Хориняк
- Актриса
Валерия
Ланская
- Актриса
Екатерина
Вилкова
- Актёр
Игорь
Верник
- Актёр
Аскар
Ильясов
- АЯАктёр
Алексей
Ягудин
- СЯАктёр
Станислав
Ярушин
- АБАктёр
Арсений
Борисиков
- ССАктёр
Станислав
Серёгин
- ИВАктёр
Иван
Выборнов
- Актёр
Евгений
Вальц
- АСАктриса
Алёна
Спивак-Бычкова
- ИБСценарист
Ирина
Боровская
- СМПродюсер
Сергей
Меняйкин
- ЮГПродюсер
Юлия
Герасимова
- ВРПродюсер
Владлена
Рекст
- АШХудожник
Александр
Шулюк
- АОХудожница
Анастасия
Обыночная
- ДСОператор
Денис
Смирнов
- ЗХОператор
Зико
Хикматов