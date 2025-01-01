Фильм Ритмы мечты

Девочка Варя с детства увлекается танцами и мечтает выступить на самом масштабном танцевальном конкурсе страны. Её партнером становится молодой танцор и знаменитый блогер Ник, однако не все разделяют их желание танцевать вместе. Перед финалом конкурса оказывается раскрыта главная тайна Варвары, которая идёт вразрез нормам для танцоров.



Ритмы мечты покупка билетов в кино онлайн