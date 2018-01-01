Биография

Алексей Ягудин — выдающийся российский фигурист, актер и ведущий, заслуженный мастер спорта РФ. Он является Олимпийским чемпионом Солт-Лейк-Сити 2002 года, четырехкратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы. За свои заслуги в спорте Алексей был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени в 2003 году. В 2019 году он был финалистом премии ТЭФИ в номинации «Интервьюер» за программу «Тает лед с Алексеем Ягудиным». Родился в Ленинграде 18 марта 1980 года. Путь к успеху Алексея начался с фигурного катания, где он быстро зарекомендовал себя как один из лучших спортсменов мира. Завоевав множество международных титулов, Ягудин продолжил свою карьеру, участвуя в популярных ледовых шоу, таких как «Звезды на льду» и «Ледниковый период». Он также принимал участие в театральных постановках и антрепризах, среди которых «Каникулы президента» в Театре Сатиры и антрепризы «Не верь глазам своим» и «Истории похождений». Его выступления в ледовых спектаклях Ильи Авербуха, таких как «Огни большого города» и «Щелкунчик», также имели большой успех. С 2013 года Алексей Ягудин является ведущим ледовых шоу на Первом канале, а с 2019 года ведет собственную передачу «Тает лед с Алексеем Ягудиным» на Матч ТВ. В дополнение к спортивной и телевизионной карьере, Алексей также проявил себя в актерской деятельности. Его фильмография включает более 30 проектов, среди которых «Последний аксель», «Жаркий лед» и «Сердце капитана Немова». В 2022 году он также выступил в роли сыщика в фильме «Бременские музыканты».