Биография

Евгений Вальц – актер театра, кино и дубляжа, певец, звезда мюзиклов, родился 12 ноября 1981 года. Фильмография насчитывает более 25 полнометражных кинокартин и сериалов, а также более 130 ролей дубляжа. Известность актеру принесла роль в мюзикле «Иисус Христос – суперзвезда». В 2005 году стал выпускником ВГИКа (курс В. А. Грамматикова), после чего был приглашен в театр «Модерн». Выступал на сцене Театра Станиславского. В 2012 году стал ведущим актером Театра мюзикла в Москве. Постановки, в которых участвовал актер, не раз были номинированы на престижную театральную премию «Золотая маска». С 2003 года снимается в кино. Первым фильмом Евгения Вальца стала короткометражка «Ждать» (2003). В том же году на экраны вышел сериал с участием актера «Лучший город земли». Одна из ролей Евгению Вальцу досталась в многосерийной военной драме «А зори здесь тихие» (2006) совместного производства России и Китая. Актер снимался в популярных сериалах «Детективы», «Москва. Три вокзала», «Кастинг». Вальц занимается озвучиванием иностранных кинокартин. Его голосом говорят персонажи культовых фильмов и сериалов, среди которых «Остаться в живых», «Менталист», «Великолепный век», «Голодные игры», «Секретные материалы», «Однажды в Голливуде», «Паразиты» и др.