Джентльмены предпочитают блондинок (фильм, 1953) смотреть онлайн бесплатно

Джентльмены предпочитают блондинок (фильм, 1953)

9.21953, Gentlemen Prefer Blondes
Мюзикл, Комедия87 мин18+

О фильме

Две красавицы-танцовщицы отправляются на гастроли во Францию, а в это время за ними следит частный детектив. Его задача — узнать, не изменяет ли одна из девушек своему богатому жениху. Фильм «Джентльмены предпочитают блондинок» — знаменитая музыкальная комедия с потрясающей Мэрилин Монро, ставшая классикой мирового кино.

Лорели и Дороти — две подруги-танцовщицы с кардинально разным подходом к жизни. Дороти ищет настоящую любовь, которая вскружит ей голову. Лорели гораздо ближе богатство и роскошь, так что брак она рассматривает исключительно по расчету. Поэтому в качестве жениха она выбрала простоватого Гаса, сына известного толстосума Эсмонда-старшего. Их свадьба должна состояться во Франции, но отец Гаса запрещает молодым людям путешествовать вместе. Когда Лорели и Дороти отправляются в Париж на гастроли, Гас предупреждает невесту, что его отец внимательно следит за ее похождениями и ему будет достаточно малейшего повода, чтобы отменить свадьбу. По пятам за девушками следует частный сыщик Эрни Мэлоун, нанятый Эсмондом, чтобы собрать компромат на Лорели. Но так получается, что именно в Мэлоуна влюбляется избирательная Дороти.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мюзикл, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джентльмены предпочитают блондинок»