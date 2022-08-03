Джентльмены предпочитают блондинок (фильм, 1953) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Две красавицы-танцовщицы отправляются на гастроли во Францию, а в это время за ними следит частный детектив. Его задача — узнать, не изменяет ли одна из девушек своему богатому жениху. Фильм «Джентльмены предпочитают блондинок» — знаменитая музыкальная комедия с потрясающей Мэрилин Монро, ставшая классикой мирового кино.
Лорели и Дороти — две подруги-танцовщицы с кардинально разным подходом к жизни. Дороти ищет настоящую любовь, которая вскружит ей голову. Лорели гораздо ближе богатство и роскошь, так что брак она рассматривает исключительно по расчету. Поэтому в качестве жениха она выбрала простоватого Гаса, сына известного толстосума Эсмонда-старшего. Их свадьба должна состояться во Франции, но отец Гаса запрещает молодым людям путешествовать вместе. Когда Лорели и Дороти отправляются в Париж на гастроли, Гас предупреждает невесту, что его отец внимательно следит за ее похождениями и ему будет достаточно малейшего повода, чтобы отменить свадьбу. По пятам за девушками следует частный сыщик Эрни Мэлоун, нанятый Эсмондом, чтобы собрать компромат на Лорели. Но так получается, что именно в Мэлоуна влюбляется избирательная Дороти.
Чем закончится путешествие в Париж для героев, расскажет мюзикл «Джентльмены предпочитают блондинок» (1953). Смотреть онлайн в хорошем качестве его вы можете на нашем видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ХХРежиссёр
Ховард
Хоукс
- Актриса
Джейн
Расселл
- Актриса
Мэрилин
Монро
- ЧКАктёр
Чарльз
Коберн
- ЭРАктёр
Эллиот
Рид
- ТНАктёр
Томми
Нунан
- ДУАктёр
Джордж
Уинслоу
- МДАктёр
Марсель
Далио
- ТХАктёр
Тейлор
Холмс
- НВАктриса
Норма
Варден
- ХУАктёр
Ховард
Уенделл
- ЧЛСценарист
Чарльз
Ледерер
- АЛСценарист
Анита
Лус
- ССПродюсер
Сол
С. Сигел
- Актриса дубляжа
Алёна
Ивченко
- СОАктриса дубляжа
Светлана
Олешковская
- АБАктёр дубляжа
Алексей
Борзунов
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- ЛРХудожник
Лайл
Р. Уилер
- ТХудожник
Травилла
- ГДОператор
Гарри
Дж. Вайлд
- ЛХКомпозитор
Ли
Харлайн
- ЛНКомпозитор
Лайонел
Ньюман
- ХШКомпозитор
Хэл
Шефер