Джентльмены предпочитают блондинок (фильм, 1953) смотреть онлайн бесплатно

Две красавицы-танцовщицы отправляются на гастроли во Францию, а в это время за ними следит частный детектив. Его задача — узнать, не изменяет ли одна из девушек своему богатому жениху. Фильм «Джентльмены предпочитают блондинок» — знаменитая музыкальная комедия с потрясающей Мэрилин Монро, ставшая классикой мирового кино.



Лорели и Дороти — две подруги-танцовщицы с кардинально разным подходом к жизни. Дороти ищет настоящую любовь, которая вскружит ей голову. Лорели гораздо ближе богатство и роскошь, так что брак она рассматривает исключительно по расчету. Поэтому в качестве жениха она выбрала простоватого Гаса, сына известного толстосума Эсмонда-старшего. Их свадьба должна состояться во Франции, но отец Гаса запрещает молодым людям путешествовать вместе. Когда Лорели и Дороти отправляются в Париж на гастроли, Гас предупреждает невесту, что его отец внимательно следит за ее похождениями и ему будет достаточно малейшего повода, чтобы отменить свадьбу. По пятам за девушками следует частный сыщик Эрни Мэлоун, нанятый Эсмондом, чтобы собрать компромат на Лорели. Но так получается, что именно в Мэлоуна влюбляется избирательная Дороти.



Чем закончится путешествие в Париж для героев, расскажет мюзикл «Джентльмены предпочитают блондинок» (1953). Смотреть онлайн в хорошем качестве его вы можете на нашем видеосервисе Wink.

