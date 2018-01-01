Wink
Фильмы
Джентльмены предпочитают блондинок
Актёры и съёмочная группа фильма «Джентльмены предпочитают блондинок»

Режиссёры

Ховард Хоукс

Howard Hawks
Режиссёр

Актёры

Джейн Расселл

Jane Russell
АктрисаDorothy Shaw
Мэрилин Монро

Marilyn Monroe
АктрисаLorelei Lee
Чарльз Коберн

Charles Coburn
АктёрSir Francis 'Piggy' Beekman
Эллиот Рид

Elliott Reid
Актёр
Томми Нунан

Tommy Noonan
АктёрGus Esmond Jr.
Джордж Уинслоу

George Winslow
Актёр
Марсель Далио

Marcel Dalio
АктёрMagistrate
Тейлор Холмс

Taylor Holmes
АктёрMr. Esmond Sr.
Норма Варден

Norma Varden
АктрисаLady Beekman
Ховард Уенделл

Howard Wendell
Актёр

Сценаристы

Чарльз Ледерер

Charles Lederer
Сценарист
Анита Лус

Anita Loos
Сценарист

Продюсеры

Сол С. Сигел

Sol C. Siegel
Продюсер

Актёры дубляжа

Алёна Ивченко

Актриса дубляжа
Светлана Олешковская

Актриса дубляжа
Алексей Борзунов

Актёр дубляжа
Александр Груздев

Актёр дубляжа
Евгений Вальц

Актёр дубляжа

Художники

Лайл Р. Уилер

Lyle R. Wheeler
Художник
Травилла

Travilla
Художник

Операторы

Гарри Дж. Вайлд

Harry J. Wild
Оператор

Композиторы

Ли Харлайн

Leigh Harline
Композитор
Лайонел Ньюман

Lionel Newman
Композитор
Хэл Шефер

Hal Schaefer
Композитор