Актёры и съёмочная группа фильма «Джентльмены предпочитают блондинок»

Режиссёры
Актёры
АктрисаDorothy Shaw
Джейн РасселлJane Russell
АктрисаLorelei Lee
Мэрилин МонроMarilyn Monroe
АктёрSir Francis 'Piggy' Beekman
Чарльз КобернCharles Coburn
Эллиот РидElliott Reid
АктёрGus Esmond Jr.
Томми НунанTommy Noonan
Джордж УинслоуGeorge Winslow
АктёрMagistrate
Марсель ДалиоMarcel Dalio
АктёрMr. Esmond Sr.
Тейлор ХолмсTaylor Holmes
АктрисаLady Beekman
Норма ВарденNorma Varden
