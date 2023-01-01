Биография

Мэрилин Монро — американская модель, певица и актриса кино, которая в 50-е годы стала мировым секс-символом. Ее образ по праву называют культовым, так как он до сих пор используется в дизайне одежды, при создании постановок и инсталляций. Родилась в Лос-Анджелесе 1 июня 1926 года. В школьные годы будущая артистка преуспела в написании статей и работала в газете. В молодости работала на фабрике. Позже начала карьеру модели в стиле пин-ап, которая привела к контрактам на съемки в фильмах 20th Century Fox и Columbia Pictures. За время карьеры снялась в 20 картинах, которые имели небывало высокие кассовые сборы для тех времен. Популярность актриса обрела благодаря съемкам в фильмах «Ниагара» и «Джентльмены предпочитают блондинок». Однако легендарной для нее стала роль в картине «В джазе только девушки».