Как выйти замуж за миллионера
Wink
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Как выйти замуж за миллионера
9.11953, How to Marry a Millionaire
Драма, Мелодрама91 мин18+

Как выйти замуж за миллионера (фильм, 1953) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Нью-Йорк слезам не верит. Традиционная ситуация: три модели ищут мужей-миллионеров. Для осуществления своих планов девушки снимают шикарную квартиру в элитном районе и начинают осуществлять задуманное. Проходят три месяца - из квартиры продана последняя мебель, а на горизонте - ни одной подходящей партии. К финалу картины страсти накаляются, у двух подруг возникает дилемма: деньги или любовь? Лишь у третьей, на первый взгляд, все складывается хорошо. Но это лишь - на первый взгляд.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Как выйти замуж за миллионера»