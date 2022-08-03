Как выйти замуж за миллионера (фильм, 1953) смотреть онлайн бесплатно

Нью-Йорк слезам не верит. Традиционная ситуация: три модели ищут мужей-миллионеров. Для осуществления своих планов девушки снимают шикарную квартиру в элитном районе и начинают осуществлять задуманное. Проходят три месяца - из квартиры продана последняя мебель, а на горизонте - ни одной подходящей партии. К финалу картины страсти накаляются, у двух подруг возникает дилемма: деньги или любовь? Лишь у третьей, на первый взгляд, все складывается хорошо. Но это лишь - на первый взгляд.

