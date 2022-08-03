9.11953, How to Marry a Millionaire
Драма, Мелодрама91 мин18+
Как выйти замуж за миллионера (фильм, 1953) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Нью-Йорк слезам не верит. Традиционная ситуация: три модели ищут мужей-миллионеров. Для осуществления своих планов девушки снимают шикарную квартиру в элитном районе и начинают осуществлять задуманное. Проходят три месяца - из квартиры продана последняя мебель, а на горизонте - ни одной подходящей партии. К финалу картины страсти накаляются, у двух подруг возникает дилемма: деньги или любовь? Лишь у третьей, на первый взгляд, все складывается хорошо. Но это лишь - на первый взгляд.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ЖНРежиссёр
Жан
Негулеско
- БГАктриса
Бетти
Грэйбл
- Актриса
Мэрилин
Монро
- Актриса
Лорен
Бэколл
- ДУАктёр
Дэвид
Уэйн
- РКАктёр
Рори
Кэлхун
- КМАктёр
Кэмерон
Митчелл
- АДАктёр
Александр
Д’Арси
- ФКАктёр
Фред
Кларк
- УПАктёр
Уильям
Пауэлл
- РААктёр
Роберт
Адлер
- НДСценарист
Наннэлли
Джонсон
- ДЮСценарист
Дэйл
Юнсон
- КАСценарист
Кэтерин
Альберт
- НДПродюсер
Наннэлли
Джонсон
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- СОАктриса дубляжа
Светлана
Олешковская
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ЛРХудожник
Лайл
Р. Уилер
- ТХудожник
Травилла
- САХудожник
Стюарт
А. Рейсс
- ДМОператор
Джозеф
МакДональд
- АНКомпозитор
Альфред
Ньюман