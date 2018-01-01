Wink
Фильмы
Как выйти замуж за миллионера
Актёры и съёмочная группа фильма «Как выйти замуж за миллионера»

Актёры и съёмочная группа фильма «Как выйти замуж за миллионера»

Режиссёры

Жан Негулеско

Жан Негулеско

Jean Negulesco
Режиссёр

Актёры

Бетти Грэйбл

Бетти Грэйбл

Betty Grable
АктрисаLoco Dempsey
Мэрилин Монро

Мэрилин Монро

Marilyn Monroe
АктрисаPola Debevoise
Лорен Бэколл

Лорен Бэколл

Lauren Bacall
АктрисаSchatze Page
Дэвид Уэйн

Дэвид Уэйн

David Wayne
АктёрFreddie Denmark
Рори Кэлхун

Рори Кэлхун

Rory Calhoun
АктёрEben Salem
Кэмерон Митчелл

Кэмерон Митчелл

Cameron Mitchell
АктёрTom Brookman
Александр Д’Арси

Александр Д’Арси

Alexander D'Arcy
АктёрJ. Stewart Merrill (в титрах: Alex D'Arcy)
Фред Кларк

Фред Кларк

Fred Clark
АктёрWaldo Brewster
Уильям Пауэлл

Уильям Пауэлл

William Powell
АктёрJ.D. Hanley
Роберт Адлер

Роберт Адлер

Robert Adler
Актёр

Сценаристы

Наннэлли Джонсон

Наннэлли Джонсон

Nunnally Johnson
Сценарист
Дэйл Юнсон

Дэйл Юнсон

Dale Eunson
Сценарист
Кэтерин Альберт

Кэтерин Альберт

Katherine Albert
Сценарист

Продюсеры

Наннэлли Джонсон

Наннэлли Джонсон

Nunnally Johnson
Продюсер

Актёры дубляжа

Людмила Шувалова

Людмила Шувалова

Актриса дубляжа
Светлана Олешковская

Светлана Олешковская

Актриса дубляжа
Анна Каменкова

Анна Каменкова

Актриса дубляжа
Андрей Казанцев

Андрей Казанцев

Актёр дубляжа
Валерий Сторожик

Валерий Сторожик

Актёр дубляжа

Художники

Лайл Р. Уилер

Лайл Р. Уилер

Lyle R. Wheeler
Художник
Травилла

Травилла

Travilla
Художник
Стюарт А. Рейсс

Стюарт А. Рейсс

Stuart A. Reiss
Художник

Операторы

Джозеф МакДональд

Джозеф МакДональд

Joseph MacDonald
Оператор

Композиторы

Альфред Ньюман

Альфред Ньюман

Alfred Newman
Композитор