Wink
Жан Негулеско
Жан Негулеско

Жан Негулеско

Jean Negulesco

Карьера
Режиссёр
Дата рождения
26 февраля 1900 г. (93 года)
Дата смерти
18 июля 1993 г.

Фильмография

Режиссёр