Завоевать город (фильм, 1940) смотреть онлайн бесплатно

Бывший чемпион по боксу Данни Кенни уходит на покой. Он собирается вложить все свои сбережения в мечту своего брата – написание симфонической оды городу, в котором они оба живут – Нью-Йорку. Но все складывается не так как хотелось...



