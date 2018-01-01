Завоевать город
Завоевать город

Завоевать город (фильм, 1940) смотреть онлайн бесплатно

1940, City for Conquest
Драма88 мин16+

О фильме

Бывший чемпион по боксу Данни Кенни уходит на покой. Он собирается вложить все свои сбережения в мечту своего брата – написание симфонической оды городу, в котором они оба живут – Нью-Йорку. Но все складывается не так как хотелось...

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Завоевать город»