Завоевать город (фильм, 1940) смотреть онлайн бесплатно
1940, City for Conquest
Драма88 мин16+
О фильме
Бывший чемпион по боксу Данни Кенни уходит на покой. Он собирается вложить все свои сбережения в мечту своего брата – написание симфонической оды городу, в котором они оба живут – Нью-Йорку. Но все складывается не так как хотелось...
Рейтинг
- ЖНРежиссёр
Жан
Негулеско
- АЛРежиссёр
Анатоль
Литвак
- ЭКАктёр
Элиа
Казан
- ФКАктёр
Фрэнк
Крэвен
- ДКАктёр
Джеймс
Кэгни
- ФМАктёр
Фрэнк
МакХью
- ДТАктёр
Джордж
Тобиаш
- ЭШАктриса
Энн
Шеридан
- ЭКАктёр
Энтони
Куинн
- ДКАктёр
Джером
Кауэн
- ДКАктёр
Дональд
Крисп
- АКАктёр
Артур
Кеннеди
- ДУСценарист
Джон
Уэксли
- ХБПродюсер
Хэл
Б. Уоллис
- АЛПродюсер
Анатоль
Литвак
- УКПродюсер
Уильям
Кэгни
- ХШХудожник
Ховард
Шоуп
- МШКомпозитор
Макс
Штайнер