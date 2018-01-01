Биография

Энтони Куинн, настоящее имя Антонио Рудольфо Оахака Куинн — американский актер, режиссер, писатель и художник мексиканского происхождения. Обладатель двух «Оскаров» за лучшую мужскую роль второго плана. Родился в городе Чиуауа, Мексика, 21 апреля 1915 года Семья Энтони Куинна переехала в Соединенные Штаты, когда он был еще ребенком, поселившись в Лос-Анджелесе. В ранние годы будущий артист проявлял интерес к живописи, черчению и архитектуре, обучаясь у знаменитого архитектора Фрэнка Ллойда Райта. Под его влиянием Энтони начал изучать актерское мастерство, что стало поворотным моментом в его судьбе. Дебютировал на театральной сцене в 1930-х годах. В 1936 году состоялся дебют Энтони Куинна в кино в ленте «Млечный Путь». На начальном этапе своей карьеры он исполнил множество образов экзотических персонажей, начиная от индейцев и пиратов до мафиози и революционеров. В 1952 году он стал обладателем своей первой премии «Оскар» за исполнение роли в киноленте «Вива, Сапата!», что сделало его первым мексиканским лауреатом этой награды. Вторая статуэтка была вручена ему в 1957 году за образ художника Поля Гогена в картине «Жажда жизни». В 1960-х годах принял участие в таких культовых произведениях, как «Лоуренс Аравийский», «Пушки острова Наварон» и «Грек Зорба», за которую он был номинирован на «Оскар». Эти образы подтвердили его статус одного из выдающихся актеров Голливуда. За шесть десятилетий творческой карьеры он снялся более чем в 130 лентах. Помимо актерского мастерства, Энтони Куинн был автором мемуаров, включая «Первородный грех» и «Танго одного человека», и талантливым художником. Его произведения появлялись на международных выставках, а работы находятся как в частных коллекциях, так и в государственных музеях.