Бульдог Драммонд в Африке (фильм, 1938) смотреть онлайн бесплатно
7.01938, Bulldog Drummond in Africa
Детективы, Приключения58 мин12+
Сюжет
Неутомимый капитан Хью «Бульдог» Драммонд уже неделю сидит безвылазно дома вместе со своим слугой Тени, он собирается жениться на миссис Фелис своей давней подруге и ему запрещено перед свадьбой заниматься делами и детективными расследованиями ведь они могут отвлечь его и расстроить будущ�ую свадьбу.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыПриключения, Детективы
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ДХАктёр
Джон
Ховард
- ХЭАктриса
Хэзер
Эйнджел
- ХУАктёр
Х.Б.
Уорнер
- ДКАктёр
Дж.
Кэролл Нейш
- РДАктёр
Реджинальд
Денни
- ЭКАктёр
Э.Э.
Клайв
- ЭКАктёр
Энтони
Куинн
- МБАктёр
Майкл
Брук
- МБАктёр
Мэттью
Болтон
- НФАктёр
Нил
Фицджералд
- ХССценарист
Херман
С. МакНил
- ЭТПродюсер
Эдвард
Т. Лоу мл.
- ХДХудожник
Ханс
Драйер
- ЭБМонтажёр
Энн
Боченс
- УСОператор
Уильям
С. Меллор
- МРКомпозитор
Милан
Родер