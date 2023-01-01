Бульдог Драммонд в Африке
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Бульдог Драммонд в Африке

Бульдог Драммонд в Африке (фильм, 1938) смотреть онлайн бесплатно

7.01938, Bulldog Drummond in Africa
Детективы, Приключения58 мин12+

Сюжет

Неутомимый капитан Хью «Бульдог» Драммонд уже неделю сидит безвылазно дома вместе со своим слугой Тени, он собирается жениться на миссис Фелис своей давней подруге и ему запрещено перед свадьбой заниматься делами и детективными расследованиями ведь они могут отвлечь его и расстроить будущую свадьбу.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Приключения, Детективы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.0 IMDb