Ниагара
Wink
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Ниагара
1952, Niagara
Триллер, Драма16+

Контент станет доступным 15.07.2025

Ниагара (фильм, 1952) смотреть онлайн

О фильме

Молодожёны Полли и Рэй Катлеры приезжают в коттедж возле водопада и знакомятся с ещё одной супружеской парой, Джорджем и Роуз Лумисами.

Роуз с самого начала всем доверительно сообщает, что её муж значительно старше её, что его мучает депрессия и его только что выпустили из психиатрической лечебницы.

Позже Полли видит, как Роуз целуется с молодым человеком, и узнаёт, что парочка собирается убить Джорджа...

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Страна
США
Жанр
Драма, Триллер

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Актёры и съёмочная группа фильма «Ниагара»