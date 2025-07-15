Ниагара (фильм, 1952) смотреть онлайн
О фильме
Молодожёны Полли и Рэй Катлеры приезжают в коттедж возле водопада и знакомятся с ещё одной супружеской парой, Джорджем и Роуз Лумисами.
Роуз с самого начала всем доверительно сообщает, что её муж значительно старше её, что его мучает депрессия и его только что выпустили из психиатрической лечебницы.
Позже Полли видит, как Роуз целуется с молодым человеком, и узнаёт, что парочка собирается убить Джорджа...
Ниагара смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ГХРежиссёр
Генри
Хэтэуэй
- Актриса
Мэрилин
Монро
- ДКАктёр
Джозеф
Коттен
- ДПАктриса
Джин
Питерс
- МШАктёр
Макс
Шоу�олтер
- ДОАктёр
Денис
О’Ди
- РААктёр
Ричард
Аллан
- ДУАктёр
Дон
Уилсон
- ЛТАктриса
Лёрин
Таттл
- РКАктёр
Расселл
Коллинз
- УРАктёр
Уилл
Райт
- ЛЭАктёр
Леон
Элтон
- ЧБСценарист
Чарльз
Брэкетт
- ВРСценарист
Вальтер
Райш
- ЧБПродюсер
Чарльз
Брэкетт
- ЛРХудожник
Лайл
Р. Уилер
- ДДХудожница
Дороти
Джикинс
- ДМОператор
Джозеф
МакДональд
- СККомпозитор
Сол
Каплан