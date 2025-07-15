Ниагара (фильм, 1952) смотреть онлайн

Молодожёны Полли и Рэй Катлеры приезжают в коттедж возле водопада и знакомятся с ещё одной супружеской парой, Джорджем и Роуз Лумисами.



Роуз с самого начала всем доверительно сообщает, что её муж значительно старше её, что его мучает депрессия и его только что выпустили из психиатрической лечебницы.



Позже Полли видит, как Роуз целуется с молодым человеком, и узнаёт, что парочка собирается убить Джорджа...



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