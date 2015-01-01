Равные (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм «Равные» рассказывает историю Сайласа, который живет в будущем, в обществе, названном «Коллектив». Жители этого современного мира — новое поколение людей, называемое «Равными». Не существует ни бедности, ни жадности, ни насилия, ни эмоций… Но над обществом нависает новая угроза: заболевание «SOS», жертвы которого подвергаются всему, чего, как они думали, избежали: депрессия, уязвимость, страх, любовь.



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