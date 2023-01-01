Биография

Тоби Хасс — актер, популярный американский деятель кино и телевидения. Также артист озвучивает фильмы, мультипликационные и анимационные картины, видеоигры, участвует в популярных телевизионных шоу и видеоклипах известных певцов. Тоби Хасс родился в американском городе Маршалтаун 9 декабря 1966 года. После окончания школы будущий артист поступил в исследовательский университет Айовы. Творческие способности студент реализовывал, участвуя в постановках сценического театра. После окончания обучения Хасс принял решение связать свою жизнь с кинематографом. Он уехал в Лос-Анджелес, где принимал участие в пробах. Первая роль досталась артисту в возрасте 23 лет. Актерскую карьеру Тоби Хасс начал с эпизодических ролей в сериалах «Новостное радио», «Приключения Пита и Пита». В фильмографии Тоби Хасса роли в сериалах «Карнавал», «Рино 911», «Студия 30», «Мистер Саншайн». Всего в карьере артиста более 100 ролей в кино. В списке Тоби Хасса фильмы, ставшие популярными во всем мире: «Боже, благослови Америку», «Охотники за привидениями» и «Время возмездия» с Николь Кидман. Более 10 лет артист озвучивал персонажей в популярном американском мультсериале «Царь горы», работал над мультфильмами «Кунг-фу панда» и «Призрачный патруль».