Чарли-пуля
Wink
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Чарли-пуля
8.22023, Fast Charlie
Боевики86 мин16+
Суровый гангстер мстит за убийство друзей. Экшен с Пирсом Броснаном
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Чарли-пуля (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Жесткий боевик с Пирсом Броснаном и Мореной Баккарин о гангстере, который поклялся отомстить за смерть своей банды и начальника. От режиссера «Солт» и «Власти страха» Филлипа Нойса.

Чарли, ветеран морской пехоты, был важным членом команды Стэна, известного криминального авторитета из Орландо. Когда вражеская группировка подло казнит Стэна и его верных людей, Чарли единственный остается в живых. Теперь он готов пожертвовать всем, что у него есть, чтобы отомстить убийцам. Одна из его первых жертв — гангстер, который сдал банду Стэна врагу. Марси, жена убитого, присоединяется к Чарли, чтобы понять, что на самом деле скрывал ее муж.

Получится ли у них восстановить справедливость, расскажет «Чарли-пуля» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чарли-пуля»

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