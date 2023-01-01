Чарли-пуля (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Жесткий боевик с Пирсом Броснаном и Мореной Баккарин о гангстере, который поклялся отомстить за смерть своей банды и начальника. От режиссера «Солт» и «Власти страха» Филлипа Нойса.



Чарли, ветеран �морской пехоты, был важным членом команды Стэна, известного криминального авторитета из Орландо. Когда вражеская группировка подло казнит Стэна и его верных людей, Чарли единственный остается в живых. Теперь он готов пожертвовать всем, что у него есть, чтобы отомстить убийцам. Одна из его первых жертв — гангстер, который сдал банду Стэна врагу. Марси, жена убитого, присоединяется к Чарли, чтобы понять, что на самом деле скрывал ее муж.



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