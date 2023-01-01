Чарли-пуля (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Жесткий боевик с Пирсом Броснаном и Мореной Баккарин о гангстере, который поклялся отомстить за смерть своей банды и начальника. От режиссера «Солт» и «Власти страха» Филлипа Нойса.
Чарли, ветеран �морской пехоты, был важным членом команды Стэна, известного криминального авторитета из Орландо. Когда вражеская группировка подло казнит Стэна и его верных людей, Чарли единственный остается в живых. Теперь он готов пожертвовать всем, что у него есть, чтобы отомстить убийцам. Одна из его первых жертв — гангстер, который сдал банду Стэна врагу. Марси, жена убитого, присоединяется к Чарли, чтобы понять, что на самом деле скрывал ее муж.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Филлип
Нойс
- Актёр
Пирс
Броснан
- Актриса
Морена
Баккарин
- Актёр
Джеймс
Каан
- Актёр
Гбенга
Акиннагбе
- МКАктёр
Мэтт
Кук
- ДЧАктёр
Девид
Чаттем
- Актёр
Тоби
Хасс
- ФЛАктёр
Фредрик
Лене
- ШГАктриса
Шэрон
Глесс
- БКАктёр
Бреннан
Кил Кук
- РУСценарист
Ричард
Уэнк
- ВГСценарист
Виктор
Гишлер
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- МПАктёр дубляжа
Михаил
Петрухин
- ШДМонтажёр
Шервуд
Джонс
- УТОператор
Уорвик
Торнтон
- ФЭКомпозитор
Фил
Эйслер