Биография

Морена Баккарин — популярная американская актриса, родилась в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 2 июня 1979 года. Ее карьера охватывает множество успешных проектов как на телевидении, так и в кино. С ранних лет Морена была окружена миром искусства благодаря матери, бразильской актрисе Вере Сетте, что во многом повлияло на ее выбор профессии. В детстве семья эмигрировала в США и осела в Нью-Йорке. Здесь Морена получила образование в престижной школе Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts, а затем продолжила обучение в Джульярдской школе. Дебют актрисы состоялся в начале 2000-х годов, когда она сыграла в культовом сериале «Светлячок», который принес ей первую популярность. Позже она вновь исполнила эту роль в фильме-продолжении «Миссия Серенити». Настоящий же прорыв в ее карьере произошел после участия в блокбастерах «Дэдпул» и «Дэдпул-2», где она сыграла возлюбленную главного героя — Ванессу. Помимо этого, Баккарин снялась в ряде известных телесериалов, включая «Родина», за который была номинирована на премию «Эмми», и «Готэм», где предстала в образе доктора Лесли Томпкинс. Она также запомнилась ролями в проектах «Звездные врата: SG-1» и «Звездные врата: Ковчег истины».