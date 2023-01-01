Биография

Филлип Нойс — режиссер, продюсер, сценарист. Создатель известных голливудских боевиков «Слепая ярость», «Прямая и явная угроза», «Солт» и других популярных картин. Выдающийся кинематографист родился в 1950 году в австралийском городе Гриффит. Когда ему исполнилось 12 лет, семья обосновалась в Сиднее. Свои первые кинотворения юноша создавал уже в подростковом возрасте, а в 18 лет снял ленту «Лучше царить в аду». В Сиднейском университете он начинал учиться на юриста, а потом был студентом факультета изящных искусств. В 1973 году открылась Австралийская национальная школа кино, телевидения и радио. Здесь будущий режиссер создал картину «Кастор и Поллукс», которую высоко оценили критики. Лента была названа лучшим короткометражным проектом Австралии в 1974 г. Дебютный полнометражный фильм Филлипа Нойса вышел в 1977 году. Это была лента «Проселочные дороги». Успешным стал проект «Кинофронт», вышедший в 1978 году. Картина была удостоена нескольких премий в Австралии, а также участвовала в кинофестивалях, проходивших в Лондоне и Нью-Йорке. Мировую известность режиссеру принесла лента «Мертвый штиль», которая вышла в 1989 году. После этой работы он начал создавать новые картины в Голливуде. Следующими удачными фильмами стали «Игры патриотов», «Прямая и явная угроза». В 2002 году сразу два фильма Нойса «Клетка для кроликов» и «Тихий американец» были отмечены несколькими наградами. Самым кассовым проектом режиссера стал шпионский боевик «Солт», который он создал в 2010 году.